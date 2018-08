Darum wird Winnie-the-Pooh-Film in China zensiert

Der Film darf in der Volksrepublik nicht mehr in den Kinos gezeigt werden. Grund für die staatliche Zensur-Offensive ist die vermeintliche Ähnlichkeit der Disneyfigur mit Xi Jinping, berichtete der „Hollywood Reporter“. Mit der Gleichsetzung werde das höchste Amt Chinas in nicht hinnehmbarer Weise verspottet und seine Würde verletzt, teilte die chinesische Zensurbehörde mit.