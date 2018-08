Bewaffnete Räuber überfielen Linzer Wettbüro

Dritter Mann

Anschließend rafften die Räuber Geld in unbekannter Höhe an sich und ergriffen die Flucht. Im Freien bestieg das Duo ein Fahrzeug, in dem höchstwahrscheinlich ein weiterer Komplize wartete. Das Auto fuhr dann in Richtung Dauphinestraße. Die Polizei sucht nach zwei Männern, die schwarze Kleidung und schwarze Handschuhe trugen. Einer, angeblich ein südländischer Typ, dürfte 180 bis 190 cm groß sein. Sein Komplize ist insgesamt kleiner und kräftiger.