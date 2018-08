Piloten des Todesfluges setzten keinen Notruf ab

Absturz auf 2540 Meter Seehöhe

Die Ju-52 des Baujahrs 1939 war am Samstag in 2540 Metern Höhe an der Westflanke des Berges Piz Segnas abgestürzt. Es ist das schwerste Unglück der Schweizer Luftfahrt seit dem Crossair-Absturz im Jahr 2001. Den Einsatzkräften bot sich ein schreckliches Bild. Augenzeugen berichteten, dass das Flugzeug nahezu senkrecht und mit relativ hoher Geschwindigkeit auf den Boden geprallt war.