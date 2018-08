Pensionist ertrank: Polizist schildert das Drama

„Krone“:So ein dramatischer Einsatz ist eher selten. Herr Bramhas, was genau ist passiert?

Johann Bramhas: Das Ganze hat sich im Gunskirchner Naherholungsgebiet Au an der Traun zugetragen. Dort gibt es den Breitenbach, das ist eine Ableitung vom Traunfluss. Am Ufer stehen Wochenendhäuser. Die Leute, die sich dort aufhalten, steigen im Sommer gerne in den Bach und lassen sich von der Strömung ein Stück weit hinunter treiben. Diesmal ist es schiefgegangen. Eine 76-jährige Welserin hat Alarm geschlagen, dass ihr Ehemann nicht bei der Ausstiegsstelle ans Ufer geschwommen, sondern weiter abgetrieben worden ist.