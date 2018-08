Bayer und Rothbauer im Semifinale über 200 m Brust

Die beiden Brustlagen-Spezialisten Valentin Bayer und Christopher Rothbauer sind am Sonntag bei den Langbahn-Europameisterschaften in Glasgow als Elfter bzw. 15. in das 200-m-Semifinale geschwommen. Bayer blieb dabei mit neuem nationalen Junioren-Rekord von 2:11,73 Minuten nur 64/100 über dem mehr als 17 Jahre alten österreichischen Rekord von Maxim Podoprigora. Rothbauer kam in 2:12,61 weiter.