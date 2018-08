Vorarlberger Bargehr/Mähr bei 470ern verbessert

Die Vorarlberger David Bargehr und Lukas Mähr haben sich bei den Segel-Weltmeisterschaften in Aarhus (DEN) in der 470er-Herrenklasse am Freitag vom 31. auf den 18. Rang verbessert und Kurs auf die Gold-Flotte genommen. In der dritten Wettfahrt des Tages gelang dem Duo ein zweiter Platz in seiner Qualifikationsgruppe.