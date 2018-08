Ueberreuter-Druckerei sperrt zu: 50 Jobs betroffen

„Diese Entscheidung ist uns nicht leichtgefallen. Wir haben in den vergangenen Jahren alles versucht, um den Betrieb, der sich seit über 160 Jahren im Besitz unserer Familie befindet, wieder in die Wirtschaftlichkeit zu führen. Schlussendlich waren aber der wirtschaftliche Druck in der Branche zu groß und die Billigkonkurrenz zu stark“, daher sei die Werkschließung die einzige Option gewesen, schrieben Matthäus und Maximilian Salzer, geschäftsführende Gesellschafter, in einer Mitteilung. Laufende Aufträge würden noch fristgerecht fertiggestellt, Lieferantenbestellungen vorausbezahlt und offene Verbindlichkeiten beglichen, hieß es weiter.