Offiziell bestätigt: Koller ist Basel-Trainer

Erstmals seit 15 Jahren wieder ein Trainerjob in seiner Heimat

Vor seinen Engagements im Ausland wurde Koller 2000 mit St. Gallen und drei Jahre später mit den Grasshoppers Schweizer Meister. Nun nimmt er erstmals seit 15 Jahren wieder einen Trainerjob in seiner Heimat an. Unter dem Schweizer Trainer des Jahres 1999 müssen die Basler schnellstmöglich in die Erfolgsspur zurückfinden. Mit Jungtrainer Wicky verpasste der FCB in der abgelaufenen Saison erstmals seit acht Jahren den Meistertitel. Im Cup war zudem bereits im Halbfinale Endstation.