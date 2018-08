Kindergarten schwärzt Gesichter wegen Datenschutz!

Die Kindertagesstätte St. Katharina in Dormhagen in Nordrhein-Westfalen hat die Angst, gegen die verschärften Datenschutz-Regelungen zu verstoßen, aber zu einer fragwürdigen Vorgehensweise getrieben. Denn auf den Fotos, liebevoll mit handschriftlichen Eintragungen versehen, in der aktuellen Abschlussmappe wurden sämtliche Gesichter außer jenes des Kindes, für das die Mappe bestimmt ist, mit Edding geschwärzt: egal ob Kinder und Erzieherinnen im Theater oder am Spielplatz - und sogar der Nikolo, der die Kinder in der Weihnachtszeit besuchte, viel der Zensur zum Opfer.