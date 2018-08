Kilometerlanger Stau nach Unfall auf A23

Ein Unfall auf der Südosttangente in Wien auf Höhe des Stadlauer Tunnels hat am Donnerstagmorgen zu massiven Verspätungen im Frühverkehr geführt. Ein 31 Jahre alter Motorradfahrer war in einem Pkw gekracht, der Biker erlitt dabei schwere Verletzungen. Die Autobahn musste im Unfallbereich vorübergehend komplett gesperrt werden, berichtete der ÖAMTC. Rasch bildete sich ein Stau, der auf sieben Kilometer Länge anwuchs.