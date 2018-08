Sturm-Aus gegen Ajax: „Eine Qualitätsfrage“

Heute blickt Sturm auf den Europa-League-Liveticker. Zwischen den Zyprioten von Larnaca und Dundalk (Irland) fällt auf Zypern die Entscheidung, gegen wen Sturm in der 3. Qualirunde ranmuss. Im Hinspiel gab‘s ein 0:0. Eines ist fix: Mit einer Leistung wie am Mittwoch in Hälfte eins ist was drin.