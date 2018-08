Die schwarze Hölle lässt Sturm hoffen!

Sieben Jahre ist’s her. 2011 sahen die Sturm-Fans zum letzten Mal ein Champions-League-Quali-Match ihrer Schwarz-Weißen in Graz. Vorm 0:2 gegen BATE Borisow verwandelten die Anhänger die Liebenauer Arena in einen kochenden Hexenkessel, bereits vorm Stadion empfingen sie die Mannschaft im Spalier stehend und mit Bengalen Heute braucht Sturm, das damals gegen die Weißrussen mit einem 1:1 im Rücken ins Retourspiel gegangen war, seine Fans viel, viel mehr!