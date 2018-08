Nach 32 Jahren: Maradona heiratet wieder!

Das Paar ist seit sechs Jahren zusammen, vor vier Jahren fragte Maradona schon, ob sein Herzblatt ihn heiraten will. Dies wiederholte er nun in Argentinien mit einem Diamantenring. Das Ja-Wort erfolgte in Buenos Aires in der Gesellschaft von 45 Gästen, die weiblichen Familienmitglieder brachen gleich in Tränen aus.