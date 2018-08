Betrunkener Biker (46) stürzte mit Motorrad schwer

Der 46-jährige Bayer war mit seinem Motorrad in einen Kreisverkehr in Braunau eingefahren und hatte vor der Ausfahrt in Richtung Industriezeile noch stark beschleunigt. Dadurch dürfte sein Bike ins Schleudern geraten und heftig zu Boden gestürzt sein. Der Deutsche, bei dem deutlich Alkoholgeruch wahrgenommen werden konnte, wurde dabei so schwer verletzt, dass ein Alkotest aus medizinischer Sicht unmöglich war.