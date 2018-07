Puck traf Silikonbusen: Mia Khalifa braucht OP!

„Es fühlte sich an, als ob überall Blut sein werde“

Doch damit war die Geschichte noch nicht zu Ende: Wie Mia nun zwei Monate nach dem Puck-Treffer gegenüber dem britischen „Daily Star“ bestätigte, muss das getroffene Implantat erneuert werden. „Ich saß während des Spiels hinter Glas, als der Puck oben drüber auf mich zugeschossen kam“, erinnert sich Mia an den Moment des Treffers. „Ich griff mir direkt an die Brust und wollte nicht loslassen. Es fühlte sich an, als ob überall Blut sein werde, wenn ich loslasse.“ Das Implantat wurde jedenfalls durch die Wucht des Aufpralls beschädigt, „meine linke Brust ist seitdem flacher, und ich werde es Anfang des nächsten Jahres richten lassen“.