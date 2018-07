Hamilton krallt sich Ungarn-Pole um Haaresbreite!

Mercedes hat sich in einem kniffligen, weil verregneten Qualifying die erste Startreihe für den Formel-1-Grand Prix von Budapest gesichert. Die Pole erzielte am Samstag nach einer taktischen Meisterleistung auf dem nassen Hungaroring Lewis Hamilton vor Valtteri Bottas, während den Ferraris von Kimi Räikkönen und Sebastian Vettel nur die Plätze drei und vier blieben. Für WM-Leader Hamilton war es die 77. Pole, er hält jetzt wie Vettel bei fünf Saison-Poles und ist am Sonntag (15.10 Uhr, live ORF eins) Favorit.