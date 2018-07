Altersarmut ist weiblich: 43 % weniger Pension

Gründe für die Einkommensunterschiede, die nur langsam kleiner werden - der Equal Pension Day fällt in Kärnten seit 2016 auf den 3. August - liegen in der Berufswahl, in Erwerbsunterbrechungen, Karenzzeiten und in der Teilzeitarbeit. „Das alles hat weitreichende Konsequenzen und kann mitunter existenzbedrohend sein“, so Landesrätin Sara Schaar. Eine der wichtigsten hilfreichen Maßnahmen wäre gleiche Bezahlung für gleiche Arbeit. Auch eine gerechtere Verteilung von Betreuungspflichten und unbezahlter Arbeit ist das Ziel.