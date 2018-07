Donaustrand in Urfahr plötzlich Hundefreilaufzone

Was für ein tolles Plätzchen, welch angenehme Naherholungsoase! Gerade bei den derzeit vorherrschenden Temperaturen lädt der Naturschotterstrand am Alt-Urfahraner Donauufer perfekt dazu ein, sich die Sonne auf den Bauch scheinen und nach Herzenslust die Seele baumeln zu lassen. Ohne sich wie etwa auf der anderen Seite des Flusses in St. Margarethen dem Rauch der „Grillkünstler“ aussetzen zu müssen. Denn die gibt’s am Steinmetzplatzl nicht, was auch auf den dort aufgestellten Hinweistafeln klar ersichtlich ist. Auf diesen wird auf das Grillverbot und das Verbot von offenem Feuer aufmerksam gemacht.