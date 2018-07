50-jähriger Veldener schlug seine Ehefrau

In Streit war Donnerstag ein Ehepaar in seinem Wohnhaus in Velden geraten. Die Auseinandersetzung wurde gegen 21.10 Uhr massiv: Der 50-Jährige schlug seine Frau mit der Hand ins Gesicht. Die 54-Jährige erstattete Anzeige. Die Polizei sprach gegen den Veldener ein Betretungsverbot aus.