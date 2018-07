Matteo (4): Sein Ballon flog um die halbe Welt

Mama dachte an Scherz, Meteorologe hat Zweifel

„Eigentlich dachten wir erst an einen Scherz, haben sogar überlegt, ob wir eventuell Bekannte in Australien haben“, meint Barbara S. Bernhard Niedermoser von der Zentralanstalt für Meteorologie hat Zweifel am Rekordflug: „Es gibt eine natürliche Sperre zwischen Nord- und Südhalbkugel.“ Für die Kinder in St. Willibald ist das aber nebensächlich - sie freuen sich einfach.