Aronia-Beere: Superfrucht aus Oberösterreich

Weshalb die „Krone“ in Schiedlberg mit Familie Strasser echte Pioniere besucht hat. „2013 haben wir als erster bäuerlicher Betrieb die Aroniabeere am Hof angebaut - heute bewirtschaften wir 26 Hektar, also rund 85.000 Stück Pflanzen“, erklärt Betriebsführer Gottfried Strasser (56). Seit 2015 ist die Familie auch ein zertifizierter biologischer Betrieb.