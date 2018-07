Neun Schuldsprüche im ersten Wahlkarten-Prozess

250 Beschuldigte in circa 20 Wahlbehörden

Insgesamt hatte die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) nach der Bundespräsidentenstichwahl gegen rund 250 Beschuldigte in circa 20 Wahlbehörden ermittelt. Ob es noch weitere Anklagen geben wird, ist noch nicht bekannt. Die WKStA hat ihre Ermittlungen bereits abgeschlossen und Vorhabensberichte an die Oberstaatsanwaltschaft geschickt.