Gürtel-Sperre: Jetzt droht der Mega-Stau

Nachdem die große Sommer-Baustelle in der Hadikgasse schon für große Probleme gesorgt hat, geht es jetzt in die nächste Staurunde. Vom 29. Juli bis zum 17. August geht am Neubaugürtel für Autolenker nichts mehr. Die Umleitungsstrecke führt über die Hütteldorfer Straße-Tannengasse-Felberstraße retour zum Gürtel.