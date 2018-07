Illegale Roma-Siedlung in Rom wird jetzt geräumt

In Rom hat am Donnerstag der Abbau einer illegalen Barackensiedlung begonnen, in der etwa 300 Mitglieder der Roma- und Sinti-Minderheit leben. Obwohl der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte bis Freitag den geplanten Abriss der „Camping River“ genannten Roma-Siedlung am Rande Roms gestoppt hat, begann am Donnerstag die Räumung des Camps. „Endlich wird die Siedlung abgerissen. Legalität, Sicherheit und Respekt in erster Linie“, twitterte Innenminister Matteo Salvini.