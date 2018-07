Autozölle abschaffen? Merkel ist gesprächsbereit

Der von US-Botschafter Richard Grenell am Mittwochabend unterbreitete Vorschlag an die deutsche Autoindustrie, auf gegenseitige Autozölle zu verzichten, stößt in Berlin nicht auf taube Ohren. Bundeskanzlerin Angela Merkel ist nach eigenen Worten dazu bereit, dass die EU über eine Senkung von Zöllen auf Autos verhandelt. Bahnt sich nun eine Entspannung im Handelsstreit zwischen der Union und den USA an?