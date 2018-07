Trump schwärmt: „Zölle sind das Größte!“

US-Präsident Donald Trump ist überzeugt davon, dass seine Handelspolitik bereits Wirkung zeigt. „Länder, die uns seit Jahren ungerecht behandelt haben, kommen alle nach Washington, um zu verhandeln“, frohlockte der 72-Jährige am Dienstag auf Twitter. Gleichzeitig geriet er ins Schwärmen über Handelsbarrieren: „Zölle sind das Größte!“ Nur „faire Handelsabkommen“ seien eine Alternative. Was er darunter versteht, blieb allerdings unklar. Spätestens beim Treffen mit EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker am Mittwoch in Washington muss Trump aber seine Karten auf den Tisch legen.