Clown mit Cape überfällt Bank in Linz und entkommt

Nicht auffallen zu wollen, kann wohl kaum die Intention eines Bankräubers gewesen sein, der am Mittwoch in einer Bank in der Linzer Innenstadt zugeschlagen hat. Der Täter stürmte - bekleidet mit Clown-Maske und lilafarbenem Umhang - in das Geldinstitut, zückte eine Pistole und bedrohte die Bankangestellten.