Heim vor Abriss: Senioren in Vorchdorf müssen weg

Alternativquartiere im Umland

Die Senioren haben Übergangsplätze in Scharnstein, Gmunden, Kremsmünster und Lambach zur Wahl. Die erste Heimbewohnerin ist unmittelbar nach Bekanntwerden der Pläne ausgezogen. Am 24. Juli gibt es einen Infoabend für alle Bewohner, Mitarbeiter und Angehörigen. Bezirkshauptmann Lanz entschuldigt sich: „Wir haben das nicht meinetwegen so geplant, sondern weil es die beste Version des Neubaus ist. Wir wollen in Zukunft eine qualitätsvolle Betreuung bieten, die zeitgemäß ist.“