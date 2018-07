Verteidiger: „Das geht mir total gegen den Strich“

„Er muss sein Leben in den Griff bekommen - und, dann passiert so etwas“ - Hans Gradischnig, der Verteidiger jenes 18-jährigen Angeklagten, der am Montag am Landesgericht Klagenfurt auf sein Opfer losgegangen ist, zeigt sich im Gespräch mit krone.at fassungslos. Die Verhandlung wurde vertagt. Der Anwalt denkt darüber nach, die Verteidigung des jungen Mannes abzugeben: „Sein Verhalten geht mir total gegen den Strich!“