HIV-Selbsttests ab sofort in Apotheken erhältlich

Experten erhoffen sich damit, die Hemmschwelle bei HIV-Tests senken und so einen wesentlichen Beitrag zur Früherkennung von HIV-Infektionen leisten zu können, hieß es am Montag seitens der Österreichischen Apothekerkammer: „Eine frühzeitige Diagnose wirkt sich positiv auf Therapieerfolg und Lebensqualität der Betroffenen aus“, so die Kammer.