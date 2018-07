Illegaler Waffenbesitz: Zwei Festnahmen

Zwei 63 Jahre alte Männer sind am Freitag in Kärnten wegen illegalen Waffenbesitzes festgenommen worden. Das teilte das Landeskriminalamt am Montag mit. Die Sondereinheit Cobra führte bereits vor einem Monat fünf Hausdurchsuchungen durch, bei denen mehrere geladene Faustfeuerwaffen, weitere Waffen und 200 Patronen, Pfeffersprays und Kampfmesser gefunden wurden.