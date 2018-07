Isner überholt: Thiem macht einen Platz gut

Die einzige Veränderung in den Top Ten im Tennis-Ranking der Herren hat am Montag Dominic Thiem betroffen: Der 24-jährige Österreicher überholte den US-Amerikaner John Isner und ist nun wieder Achter. Thiem, der diese Woche in Hamburg und dann in Kitzbühel auf Sand zurückkehrt, fehlen auf den siebentplatzierten Marin Cilic aktuell 240 Zähler.