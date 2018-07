Ungleiche Löhne: Wie lange kann das gut gehen?

2233 Euro im Jahr in Rumänien

Für das Jahresäquivalenzeinkommen wird das durchschnittliche Einkommen jedes Haushaltes durch die durchschnittliche Anzahl der Haushaltsmitglieder dividiert - es zeigt also an, wie viel jeder Bürger im Schnitt abzüglich Steuern und obligatorischen Sozialversicherungen zu Verfügung hätte, wenn er alleine leben würde. In Rumänien wären das lediglich 2233 Euro pro Jahr. Im Jahr 2017 betrug etwa das durchschnittliche Jahresäquivalenzeinkommen laut Statistik Austria in Österreich 27.629 Euro. Damit verdient ein Arbeitnehmer im Durchschnitt in Rumänien in einem Jahr etwa das, was ein Österreicher pro Monat verdient.