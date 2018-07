Originalgröße: Ronaldos Bugatti-Flitzer nachgebaut

Und im größten Einkaufstempel Niederösterreichs in Vösendorf wird beides derzeit genial vereint. Ausgestellt ist hier nämlich der Bugatti Chiron. Das Besondere an dem schnittigen PS-Flitzer: Zum einen fährt Fußball-Superstar Cristiano Ronaldo ein solches Modell. Zum anderen ist jenes in der SCS aus Lego-Steinen gefertigt, aber dennoch in Originalgröße.