ÖVP: Unterstützung für Hofers Führerschein-Vorstoß

Nachdem Verkehrsminister Norbert Hofer (FPÖ) in der Causa um Führerscheinprüfungen in türkischer Sprache durchgegriffen und angeordnet hat, Türkisch ab 2019 als Prüfungssprache zu streichen, hat sich am Samstag auch Karl Nehammer zu Wort gemeldet. Der ÖVP-Generalsekretär unterstützte Hofer mit folgenden Worten: „Diese Maßnahme ist sehr sinnvoll. Deutsch ist der Schlüssel zur Integration in allen Lebensbereichen.“