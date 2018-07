Hauptschüler bei feuriger Mutprobe fast verbrannt

Erst nach drei Stunden holte Brandopfer Hilfe

Erst gut drei Stunden später dürfte der Schüler die Schmerzen gespürt haben, wandte sich an seinen Vater. Der brachte den Sohn sofort ins Welser Spital, wo schwere Verbrennungen an den Oberschenkeln, dem Intimbereich und dem Bauch festgestellt wurden. Chefinspektor Breitwieser: „Diesen Schülern war offenbar in den Ferien fad - man kann vor solchem Leichtsinn nur eindringlichst warnen!“