Asphalt-Betrüger von den Opfern verjagt

Eine Bande britischer Asphalt-Betrüger hat in Kleinzell versucht, ein Brüderpaar auszutricksen. Die Gauner gerieten dabei aber an die Falschen. Als sie am Mittwoch mit ihrem Lkw vorfuhren, wurden sie von den Opfern vertrieben und die Polizei verständigt. Diese musste aber abziehen, weil noch kein Schaden entstanden war.