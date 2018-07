Lakers-Coach über James: „Ihm geht es ums Team“

Walton hat bereits Erfahrung im Umgang mit Topstars. Als Steve Kerr sich nach einer Bandscheiben-Operation im Herbst 2015 erholen musste, übernahm der 2,03 m große Ex-Forward für 43 Spiele den Cheftrainer-Posten beim damals amtierenden Champion Golden State Warriors. Walton führte die „Dubs“ in dieser Zeit zu 39 Siegen und hatte damit erheblichen Anteil am NBA-Rekord von 73 Erfolgen im 82 Saisonpartien umfassenden Grunddurchgang. Damals spielte zwar noch nicht Kevin Durant für die Warriors, die aber mit Stephen Curry, Klay Thompson und Draymond Green bereits drei All-Stars in ihrer Starting Five hatten.