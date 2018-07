Üble Beleidigungen: Rakitic verteidigt Djokovic

„Würde ihn gerne gewinnen sehen“

Nun sprang Kroatiens Mittelfeld-Star Rakitic dem Serben zur Seite. „Hut ab vor ihm. Ich bin für ihn in Wimbledon. Ich würde gerne sehen, dass er am Sonntag das Finale spielt, damit wir beide ein großartiges Spiel haben können. Ich würde ihn gerne gewinnen sehen. In erster Linie, sind wir Menschen. Und wir müssen versuchen, die Geschichte hinter uns zu bringen“, so Rakitic über den Serben, der am Samstag gegen Rafael Nadal um den Einzug ins Wimbledon-Finale kämpft.