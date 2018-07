Christine Nöstlinger 81-jährig gestorben

Durchbruch mit „Die feuerrote Friederike“

Am 13. Oktober 1936 geboren, wuchs Christine Nöstlinger mit ihrer Schwester Elisabeth in der Vorstadt im Arbeiterbezirk Hernals auf. Als Kind überzeugter Sozialisten hatte sie im Zweiten Weltkrieg unter der Naziherrschaft zu leiden. Nach der Matura machte sie ein Grafikstudium an der Akademie der angewandten Kunst. In zweiter Ehe mit dem ORF-Journalisten Ernst Nöstlinger verheiratet, beginnt die Mutter zweier Töchter nebenbei in Zeitungen zu schreiben, zeichnet ihr erstes Kinderbuch.