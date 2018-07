Spielplatz, Rastplätze und kindgerechte Gestaltung

Der Schulcampus in St. Paul wurde ja bereits im Vorjahr fertig gestellt. 3, 7 Millionen Euro wurden investiert. Diese Woche beschloss der Gemeinderat die Auftragsvergabe für die Neugestaltung des Schulhofes. 340.000 Euro werden in diese Maßnahmen investiert. Kommenden Montag rücken die Bauarbeiter an.