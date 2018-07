Der perfekte Koffer: superleicht, bunt und rollend

Die schwarzen Koffer, die noch immer gute Dienste tun, werden mit Pickerln beklebt oder mit einem unverwechselbaren Anhänger versehen. Immer mehr allerdings haben vom dunklen Einheitsbrei am Gepäckband genug und greifen zu bunten Utensilien. „Schon in den letzten Jahren ist der Trend zu den Farben ganz stark erkennbar, auch bei den Herstellern“, erzählt Petra Illenberger, die mit ihrem Mann Thomas den Reisegepäcks- und Handtaschen-Spezialisten Illenberger führt. Im Stammhaus in Wels und im Geschäft in der PlusCity in Pasching ist im Sommer der eine oder andere hektische Kunde anzutreffen.