Verging sich Patient in Psycho-Klinik an Mädchen?

Missbrauchverdacht im Wiener Otto-Wagner-Spital: Ein erst 13-jähriges Mädchen soll in der psychiatrischen Abteilung auf der Baumgartner Höhe Opfer eines erwachsenen Patienten geworden sein. Die Staatsanwaltschaft hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet, um den Sachverhalt zu klären. „Dieses steht noch ganz am Anfang“, so Behördensprecherin Nina Bussek am Donnerstag.