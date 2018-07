Schwarzer Granit-Sarkophag in Ägypten entdeckt

Eine sensationelle Entdeckung haben Archäologen kürzlich in der ägyptischen Stadt Alexandria gemacht. Bei Erdarbeiten für ein Fundament wurde in fünf Metern Tiefe ein antikes Grab freigelegt, in dem sich ein massiver Sarkophag aus schwarzem Granit befand, der auf die sogenannte Ptolomäische Periode (zwischen 305 und 30 vor Christus) datiert wurde.