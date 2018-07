Schäden durch Naturkatastrophen auf 13-Jahres-Tief

Stürme, Überschwemmungen und Erdbeben haben im ersten Halbjahr so wenig Schaden angerichtet wie seit 13 Jahren nicht mehr. Die Versicherung Münchener Rück (Munich Re) zählte in ihrem am Mittwoch veröffentlichten Naturkatastrophen-Bericht Gesamtschäden von 33 Milliarden Dollar (28 Milliarden Euro) auf, halb so viel wie ein Jahr zuvor. Weniger waren es zuletzt im ersten Halbjahr 2005: inflationsbereinigt 29 Milliarden Dollar (25 Milliarden Euro).