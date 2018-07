Urlauberin wollte mit Granate in Flugzeug steigen

Granate gewaschen, damit Koffer sauber bleibt

Mehr noch an Dummheit: Die Urlauberin von jenseits des großen Teiches säuberte und wusch den brisanten Fund im Waschtisch ihres Zimmers. „Damit ich mir den Koffer nicht schmutzig mache“, verriet sie den verdutzten Zöllnern, denen sie das potenziell explosive Stück am Montagvormittag in aller Seelenruhe und Ahnungslosigkeit vor ihrem Rückflug in die Vereinigten Staaten auf den Tisch knallte.