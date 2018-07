Wettbewerbsbehörde sagt Ja zu Kika/Leiner-Verkauf

Kurz vor Jahresende geriet dann auch die Österreich-Tochter Kika/Leiner in die Bredouille: Steinhoff drehte den Geldhahn zu. Um die Löhne zu zahlen, wurde der Leiner-Flagshipstore auf der Wiener Mariahilfer Straße in einer Notaktion um kolportierte 50 bis 70 Millionen Euro an den Immobilienmilliardär Benko verkauft. Mitte Juni verkaufte der südafrikanische Einzelhandelskonzern Steinhoff in einer Notaktion seine Tochter Kika/Leiner an Signa.