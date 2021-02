Afghane (21) wegen Vergewaltigung vor Gericht

Verräterische Kratzer im Gesicht

Und am 1. November, in der Halloween-Nacht, soll der 21-Jährige bei der Ferdinand-Markl-Straße eine 19-Jährige attackiert haben. Sie zerkratzte ihm das Gesicht und schlug ihn in die Flucht. Durch die Verletzungen wurde der Verdächtige gefasst, der nur die letzte Tat eingesteht. Doch bei den beiden andernen Opfern wurden DNA-Spuren gefunden, die zu ihm passen.