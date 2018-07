Bereitschaftsnummer der Ärzte wurde deaktiviert

Ab sofort beginnt der hausärztliche Bereitschaftsdienst in Klagenfurt-Stadt jeden Freitag, um 19 Uhr und endet am darauffolgenden Montag um 7 Uhr. In allen übrigen Gebieten startet der Dienst am Samstag um 7 Uhr und endet ebenfalls um 7 Uhr am Montag. Die einheitliche Ärztenotrufnummer 141 (ohne Vorwahl) gilt für ganz Kärnten.