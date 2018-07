Amerikanern schmeckt die Schokolade aus Sattledt

Kochschokolade ist die Nummer eins

Die meist-produzierte Sorte in Sattledt ist die „Bella Kochschokolade“. „Das lässt darauf schließen, dass in Österreich noch immer gerne selbst gebacken wird“, heißt es seitens des Unternehmens. Wer sich die in Oberösterreich hergestellte „Schoki“ schmecken lässt? Die eine Hälfte der Produkte landet in den Regalen der mehr als 480 Hofer-Märkte in Österreich, die andere wird in Aldi-Standorten im Ausland verkauft - in den USA, in Slowenien, in der Schweiz, Ungarn und in Deutschland.



Barbara Kneidinger, Kronen Zeitung